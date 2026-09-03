Este miércoles 2 de septiembre entró en vigor el nuevo Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Juárez, después de 20 años sin actualizarse; sustituye al Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez que estaba vigente desde el año 2007.

La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Edith Arredondo Salinas, expresó que están contentos porque por fin Ciudad Juárez tiene un reglamento enfocado en lo que es el bienestar animal adecuado al tiempo que se está viviendo y a los cambios.

La funcionaria recordó que el ultimo reglamento fue actualizado en el 2007 y este día, 2 de septiembre, se estrena el nuevo.

Comentó que se pasa de tener 26 artículos a 37 y se tienen sanciones que incluyen prisión de 6 a 36 horas, así como servicio comunitario.

Resaltó que se estará dando la manera de que la ciudadanía lo conozca, además de que se está promocionado un QR para que estén al tanto de lo que implica este nuevo Reglamento de Bienestar Animal.

Con esto se busca actualizar el marco normativo, fortalecer las acciones de prevención y atención del maltrato y abandono, así como establecer con mayor claridad las obligaciones de los propietarios de mascotas y las atribuciones de las autoridades municipales, indicó.

Señaló que estas medidas buscan más prevención, cuidado y protección para nuestras mascotas y animales comunitarios y también sanciones para quienes incumplan.

El cambió contempló reformas, modificaciones y derogaciones a diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez y del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante, Policía y Buen Gobierno, con el objetivo de armonizar estos ordenamientos con las nuevas disposiciones en materia de bienestar animal.

Este Reglamento establece con mayor claridad las obligaciones de los responsables de una mascota y las atribuciones de las autoridades municipales, además de fortalecer la prevención del maltrato y abandono, promover la tenencia responsable, así como mejorar los mecanismos de atención ante situaciones que representen un riesgo para el bienestar de los animales.