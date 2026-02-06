Este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo la entrega oficial de un nuevo domo construido en la Escuela Secundaria Técnica 33, ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada.

El alcalde recordó a los estudiantes y docentes la importancia de seguir invirtiendo en la educación, pues comentó que al tener buenas instalaciones impulsa a los jóvenes a estudiar en aulas dignas, además refrendó su compromiso de terminar un gimnasio que resultó ganador del Presupuesto Participativo.

La obra consistió en la construcción de un domo de 20 x 30 metros, proyecto que se realizó con una inversión de 2 millones 780 mil pesos.

En la entrega estuvieron el presidente de la sociedad de padres de familia, Jua Pablo Carrasco; Vicente de Jesús Nájera, supervisor de zona; Albar Bojórquez, secretario general del área 256 sección 8; Hermes Trejo de la Cruz, supervisor del turno matutino; Rene García, subdirector del turno vespertino; Juan Pablo Carrasco, director del plantel; Ismael Rueda, coordinador de Infraestructura del Municipio; Guillermo Alvídrez, director de Educación; Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana; Cesar Tapia, director de Servicios Públicos y Jorge Marcial Bueno Quiroz, regidor del Ayuntamiento.