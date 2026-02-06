La diputada local por Ciudad Juárez, Xóchitl Contreras, calificó como preocupantes y ligeras las recientes declaraciones del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, en las que descalifica la utilidad de la Torre Centinela, una de las principales herramientas tecnológicas en materia de seguridad pública en el estado de Chihuahua.

Xóchitl Contreras advirtió que minimizar un proyecto estratégico como Centinela demuestra un desconocimiento grave del funcionamiento real de la seguridad moderna, así como una falta de seriedad frente a uno de los temas que más lastiman a las familias juarenses.

“Las declaraciones del alcalde Cruz Pérez no solo reflejan desconocimiento, sino una preocupante ligereza frente a uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad pública, señaló.

La legisladora explicó que afirmar que “no se necesita una torre” para la colaboración binacional es una simplificación conveniente, ya que nadie ha negado la existencia de mesas de seguridad ni la coordinación con instancias de El Paso. Sin embargo, subrayó que el alcalde omite un punto fundamental: la Plataforma Centinela no sustituye la coordinación, la fortalece, la profesionaliza y la vuelve efectiva en tiempo real.

Mientras el Gobierno Municipal se limita a reuniones y discursos repetidos, la diputada Xóchitl Contreras destacó que Centinela opera 24 horas al día, los 7 días de la semana, integrando tecnología de punta, análisis de inteligencia, videovigilancia estratégica y capacidad de reacción inmediata.

“Los resultados están a la vista: mayor capacidad de respuesta, mejor identificación de generadores de violencia, fortalecimiento de la investigación criminal y una coordinación interinstitucional basada en datos, no en ocurrencias”, afirmó.

La diputada fue contundente al señalar que la seguridad pública no se construye con declaraciones a la ligera ni desacreditando proyectos que hoy sí están dando resultados en todo el estado de Chihuahua, sino con inversión, visión y voluntad política.

“Resulta irónico que quien gobierna una de las ciudades más golpeadas por la violencia pretenda desacreditar una herramienta que está funcionando, solo porque no fue idea suya o porque le incomoda reconocer avances que no controla políticamente”, agregó.

Xóchitl Contreras subrayó que, en lugar de minimizar la Torre Centinela, el alcalde debería cuestionarse por qué, a pesar de contar con mesas de seguridad, Ciudad Juárez sigue padeciendo rezagos en prevención, tecnología y estrategia municipal.

“La diferencia es clara: *unos hablan; otros actúan”, enfatizó.

Finalmente, la diputada reiteró que la seguridad de las y los juarenses merece seriedad, responsabilidad y compromiso, no sarcasmos ni descalificaciones sin sustento.

“Hoy, aunque le pese al alcalde, la Torre Centinela está dando resultados, y ese es el tipo de acciones que merecen respaldo, no ataques”, concluyó.