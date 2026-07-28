Chihuahua, Chih.– Iniciar la preparatoria representa uno de los cambios más importantes en la vida de cualquier joven. Significa nuevos compañeros, nuevos maestros, nuevas responsabilidades y el comienzo de una etapa que puede definir su futuro profesional.

Con esa visión, CONALEP Chihuahua pone en marcha el Curso Estatal de Verano 2026, una estrategia educativa diseñada para que las y los estudiantes lleguen mejor preparados académica, emocional y físicamente al inicio del ciclo escolar 2026–2027, que comenzará el próximo 31 de agosto.

El Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, destacó que este programa forma parte del compromiso permanente de la institución por ofrecer una educación de calidad desde el primer día de clases.

“Queremos que nuestros estudiantes comiencen esta nueva etapa con confianza, entusiasmo y las herramientas necesarias para tener éxito. El Curso de Verano es mucho más que un curso de regularización; es el primer paso para integrarse a la gran comunidad CONALEP y descubrir todo su potencial”, expresó.

Un curso que prepara para el éxito

Del 3 al 28 de agosto, los 10 planteles de CONALEP Chihuahua abrirán sus puertas para recibir a las y los estudiantes que desean fortalecer sus conocimientos antes del inicio del semestre.

Las actividades se desarrollarán directamente en los planteles de:

Chihuahua I

Chihuahua II

Ciudad Cuauhtémoc

Delicias

Hidalgo del Parral

Santa Bárbara

Juárez I

Juárez II

Juárez III

Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) Ciudad Juárez

Cada sede contará con personal docente y académico que acompañará a los jóvenes durante este proceso de preparación e integración.

¿Qué aprenderán los estudiantes?

El Curso Estatal de Verano está diseñado para fortalecer las áreas que mayor impacto tienen en el desempeño escolar durante los primeros semestres.

Matemáticas

Las y los estudiantes reforzarán operaciones fundamentales, razonamiento lógico, solución de problemas y habilidades numéricas que les permitirán afrontar con mayor seguridad las asignaturas técnicas y científicas de su carrera.

Español

Se fortalecerá la comprensión lectora, la redacción, la ortografía, la comunicación escrita y oral, competencias indispensables para elaborar proyectos, presentar exposiciones y desenvolverse exitosamente durante toda su formación académica.

Inglés

El dominio del idioma inglés representa hoy una ventaja competitiva para cualquier profesionista. Durante el curso se desarrollarán habilidades básicas de comprensión, pronunciación y comunicación, preparando a los estudiantes para los programas bilingües y las oportunidades laborales que ofrece la industria.

Formación Socioemocional

Esta área busca fortalecer la autoestima, el manejo de emociones, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, el trabajo en equipo y la adaptación al nuevo entorno escolar, aspectos fundamentales para prevenir el abandono escolar y favorecer el bienestar integral de las y los jóvenes.

Activación Física

Además del aprendizaje académico, el curso promueve hábitos saludables mediante actividades deportivas y recreativas que contribuyen al bienestar físico, reducen el estrés y favorecen una mejor concentración en el aula.

Mucho más que un curso de verano

El Dr. Omar Bazán Flores explicó que este programa también permitirá que las y los estudiantes conozcan desde antes el plantel donde cursarán su bachillerato, identifiquen sus talleres, laboratorios, espacios deportivos, áreas administrativas y servicios escolares.

Asimismo, tendrán la oportunidad de convivir con docentes, personal administrativo y futuros compañeros, facilitando su integración desde el primer día de clases.

Como parte del proceso de organización escolar, los estudiantes que participen en el Curso Estatal de Verano podrán manifestar su preferencia de turno académico, información que será considerada por la institución durante la integración de grupos para el semestre que inicia el 31 de agosto, de acuerdo con la disponibilidad y organización de cada plantel.

Un llamado a las familias

El Director General hizo un llamado a madres, padres de familia y tutores para que aprovechen esta oportunidad.

“Invertir unas semanas en prepararse puede marcar una gran diferencia durante todo el semestre. Queremos que nuestros estudiantes lleguen con mayor seguridad, mejores conocimientos y la motivación necesaria para construir un proyecto de vida exitoso. En CONALEP Chihuahua creemos en el talento de cada joven y trabajamos todos los días para impulsarlo.”

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, por lo que se invita a las familias a realizar su registro lo antes posible, ya que el cupo es limitado.

El curso tiene una cuota de recuperación de $1,000 pesos por alumno.

Las personas interesadas deberán acudir directamente al plantel de CONALEP donde estudiarán para realizar su proceso de inscripción y recibir toda la información correspondiente.

El registro se efectúa en las áreas de capacitación de cada plantel, donde también podrán resolver dudas sobre horarios, requisitos y actividades del curso.

¡No dejes pasar esta oportunidad!

El Curso Estatal de Verano representa la mejor manera de iniciar con éxito la Educación Media Superior. Prepararse antes del comienzo del semestre significa llegar con mayores conocimientos, confianza y mejores oportunidades para aprovechar al máximo la experiencia educativa en CONALEP Chihuahua.

CONALEP Chihuahua invita a todas y todos los estudiantes de nuevo ingreso, así como a quienes cursarán tercero y quinto semestre, a asegurar cuanto antes su lugar y comenzar con paso firme el ciclo escolar 2026–2027.