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¡No es el Terminator… Es un malabarista que se gana la papa!

by Eduardo Huízar
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Ciudad Juárez.– Entre el ruido del tráfico y el cambio de luces del semáforo, un artista urbano logra arrancar sonrisas y sorprender a quienes circulan por el cruce de las calles Vicente Guerrero y Lerdo en la zona Centro.

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Mientras el semáforo está en rojo, el hombre de metal se roba los aplausos

♬ sonido original – juareznoticias

Completamente cubierto con pintura color gris metálico, el hombre da la impresión de estar hecho de acero. A diferencia de otros artistas que permanecen inmóviles simulando ser estatuas y solo reaccionan cuando reciben una moneda, este artista mantiene un espectáculo de malabarismo constante mientras el semáforo permanece en rojo.

Con movimientos precisos, realiza maniobras con distintos objetos, ejecuta pequeños trucos y aprovecha los pocos segundos disponibles para captar la atención de automovilistas y peatones, quienes en más de una ocasión responden con una sonrisa, un saludo o una propina.

El artista forma parte de los trabajadores del arte urbano que diariamente buscan el sustento llevando entretenimiento a las calles de Ciudad Juárez. Su creatividad y habilidad convierten un crucero en un escenario improvisado donde, por unos instantes, el estrés del tráfico da paso al asombro.

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Quienes transitan por ese sector pueden encontrarse con esta singular presentación que demuestra que, con ingenio y dedicación, cualquier esquina puede transformarse en un espacio para el arte y el espectáculo.

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