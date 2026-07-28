La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer lunes 27 a este martes 28 de julio, el Departamento de Bomberos atendió 34 servicios a la ciudadanía, mientras que Rescate Municipal dio atención en 17 incidentes, para un total de 51 servicios de emergencia, sin que se registraran hechos sobresalientes.



La dependencia dio a conocer que como consecuencia de las condiciones meteorológicas, se atendieron cinco servicios relacionados con los vientos registrados en la ciudad. Entre ellos se reportaron dos cables derribados, el desprendimiento de una lona de un anuncio panorámico, un arco eléctrico que provocó afectaciones en una palmera y una lámina que se desprendió del techo de un domicilio.



Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y reportar cualquier situación de riesgo al número telefónico de emergencias 911, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias juarenses.