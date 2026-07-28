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¿Cuándo bajará el calor? El pronóstico no trae buenas noticias para los juarenses

by Eduardo Huízar
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Ciudad Juárez.– Los pronósticos meteorológicos indican que las temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados continuarán durante lo que resta de esta semana en Ciudad Juárez.

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¡A sudar se ha dicho! El termómetro seguirá rozando los 40 grados

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Las máximas oscilarán entre los 38 y 40 grados, por lo que el ambiente seguirá siendo extremadamente caluroso, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, entre el mediodía y las cinco de la tarde.

De acuerdo con las previsiones, el alivio podría comenzar a sentirse hasta la próxima semana, cuando las temperaturas bajarían ligeramente para ubicarse entre 34 y 36 grados. Aunque la disminución será perceptible, el ambiente continuará siendo caluroso.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y no dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y poner en riesgo la vida.

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Mientras tanto, los juarenses deberán seguir armándose de paciencia, pues el intenso calor continuará siendo el protagonista de los próximos días.

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