¿Cuándo bajará el calor? El pronóstico no trae buenas noticias para los juarenses

Ciudad Juárez.– Los pronósticos meteorológicos indican que las temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados continuarán durante lo que resta de esta semana en Ciudad Juárez.

@juareznoticias.com ¡A sudar se ha dicho! El termómetro seguirá rozando los 40 grados ♬ sonido original – juareznoticias

Las máximas oscilarán entre los 38 y 40 grados, por lo que el ambiente seguirá siendo extremadamente caluroso, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, entre el mediodía y las cinco de la tarde.

De acuerdo con las previsiones, el alivio podría comenzar a sentirse hasta la próxima semana, cuando las temperaturas bajarían ligeramente para ubicarse entre 34 y 36 grados. Aunque la disminución será perceptible, el ambiente continuará siendo caluroso.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y no dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y poner en riesgo la vida.

Mientras tanto, los juarenses deberán seguir armándose de paciencia, pues el intenso calor continuará siendo el protagonista de los próximos días.