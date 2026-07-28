¡Con todo y los tiliches! Conductor desafía el tráfico en la De las Torres

Ciudad Juárez.– Un video enviado por lectores de JuarezNoticias.com exhibe una maniobra de alto riesgo realizada por el conductor de una camioneta que circulaba con la caja completamente cargada de herramientas, tiliches y diversos objetos.

@juareznoticias.com ¡Nomás faltó que se le cayera todo! Así se metió una troca entre el tráfico ♬ sonido original – juareznoticias

Las imágenes muestran el momento en que la unidad sale de un retorno e irrumpe de manera repentina en la circulación de la avenida De las Torres. Sin importar el intenso tráfico, el conductor acelera y cruza tres carriles hasta incorporarse al extremo derecho, obligando a otros automovilistas a disminuir la velocidad para evitar un percance.

Además del riesgo que representó la invasión de carriles, la camioneta transportaba una carga abundante que aparentemente no iba debidamente asegurada, por lo que existía el peligro de que alguno de los objetos cayera sobre la vialidad y provocara un accidente.

Este nuevo video vuelve a poner sobre la mesa la falta de cultura vial de algunos conductores, quienes por intentar ganar unos segundos o llegar más rápido a su destino realizan maniobras que ponen en riesgo su propia vida y la de quienes circulan por una de las avenidas con mayor flujo vehicular de Ciudad Juárez.

JuarezNoticias.com comparte el video para invitar a los automovilistas a conducir con responsabilidad y recordar que unos segundos de prisa pueden terminar en una tragedia.