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Lo vinculan a proceso por golpear a su padre de 61 años

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Iván H. A., por el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su padre, en Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, acreditaron la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos el pasado 20 de marzo, en un domicilio de la calle Villa la Sierra.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado agredió con el puño a su padre biológico de 61 años de edad, hechos por los que fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En la audiencia inicial, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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Asimismo, el Órgano jurisdiccional fijo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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