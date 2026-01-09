El costo para abastecerse de alimentos registró un aumento considerable con la llegada del año 2026, situación que ya impacta de forma directa en la economía de los hogares juarenses, según testimonios de consumidores locales.

Roberto Gallardo, ciudadano de Ciudad Juárez, señaló que pese a ser soltero y realizar compras únicamente para su consumo personal, el alza en los precios de los alimentos es cada vez más evidente, especialmente en productos cárnicos como la carne de res.

De acuerdo con el comprador, durante el año pasado aún era posible encontrar carne de res a precios accesibles en algunos supermercados; sin embargo, actualmente el kilo de los cortes más económicos oscila entre los 190 y 250 pesos, lo que representa un incremento significativo.

Ante este panorama, Gallardo explicó que ha optado por sustituir la carne de res por carne de cerdo, ya que su precio actual es similar al que tenía la res el año anterior. En promedio, el kilo de carne de puerco se comercializa entre los 100 y 130 pesos, lo que permite un ligero ahorro en el gasto semanal.

El consumidor agregó que el aumento en los precios de los alimentos no es un caso aislado, sino que se suma a las alzas registradas en otros artículos de consumo básico, lo que complica aún más la administración del ingreso familiar.

“Ya casi no me alcanza para comprar lo que necesito con el sueldo que gano. Los precios suben, pero el salario sigue igual”, expresó el juarense, reflejando una preocupación compartida por muchos ciudadanos ante el encarecimiento del costo de vida en la frontera.