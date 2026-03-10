Cudad de Chihuahua, Chih.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se consolidó nuevamente como el presidente municipal mejor evaluado entre las capitales del país, al colocarse en el primer lugar nacional en cuatro de los principales indicadores de gobierno, de acuerdo con la más reciente encuesta publicada por la casa encuestadora RUBRUM correspondiente a marzo de 2026.

El estudio posiciona a Bonilla en la primera posición nacional en trabajo y desempeño, cercanía con la población, servicios públicos y percepción de seguridad, resultados que reflejan la aprobación ciudadana hacia la gestión que encabeza en la capital del estado.

En el rubro de trabajo y desempeño, el alcalde capitalino obtuvo una calificación de 7.43, superando a los alcaldes de San Luis Potosí y Mérida, colocándose como el edil mejor evaluado en resultados de gobierno entre las 31 capitales del país.

En cercanía con la población, indicador que mide la percepción ciudadana sobre la atención, presencia y vínculo del alcalde con la gente, Marco Bonilla alcanzó la primera posición nacional con 7.76, consolidando una evaluación positiva sobre su cercanía con las familias chihuahuenses.

La capital del estado también se colocó en primer lugar en servicios públicos, con una calificación de 7.25, lo que refleja la valoración favorable de la ciudadanía sobre la calidad y eficiencia en la prestación de servicios municipales.

A ello se suma el primer lugar en percepción de seguridad, con 7.26, uno de los indicadores más relevantes para la población y que refleja la confianza ciudadana en las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la tranquilidad de las familias.

Con estos resultados, Marco Bonilla reafirma su liderazgo nacional entre los alcaldes de capitales, respaldado por la percepción positiva de la ciudadanía sobre el rumbo que ha tomado Chihuahua capital y los resultados que hoy colocan a la ciudad como una de las mejor evaluadas del país.