La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) celebró la graduación de la primera generación de estudiantes que concluyeron exitosamente el programa de doble grado, resultado del convenio de colaboración académica con la Western New Mexico University (WNMU).

Este logro marca un precedente en la estrategia de internacionalización de la UACH, al permitir que estudiantes de la FCA obtengan de manera simultánea su título profesional en México y un grado académico otorgado por una universidad de los Estados Unidos.

Los egresados que forman parte de esta generación histórica son Yamel Andrea Gamboa Muñoz y Luis Raúl Burgos Ramos, quienes cursaron el Bachelor of Business Administration in Management; Ammy Jacqueline de la Garza Parra, quien concluyó el Bachelor of Applied Sciences in General Business; y Elías Aguirre Hernández, egresado del Bachelor of Business Administration in Marketing.

Durante la ceremonia, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que este doble grado es resultado de una visión institucional que apuesta por ampliar las oportunidades académicas y profesionales del estudiantado mediante alianzas estratégicas con universidades de la Unión Americana y Europa.

Subrayó que este tipo de programas fortalece la competitividad de los egresados en un mercado laboral globalizado y posiciona a la UACH como una institución que impulsa la movilidad académica y la formación con estándares internacionales.

La directora de la FCA, Dra. Cristina Cabrera Ramos, señaló que el doble grado representa una oportunidad concreta para que el alumnado amplíe su horizonte profesional, desarrolle competencias interculturales y acceda a mejores oportunidades laborales tanto en México como en el extranjero.

En representación de la gobernadora del estado, Mtra. María Eugenia Campos Galván, el jefe del Departamento de Educación Media Superior, Profr. Jorge González Moreno reconoció el esfuerzo institucional que permitió concretar este programa, al tiempo que exhortó a los graduados a ejercer su profesión con ética y compromiso social.

Cabe señalar que, además de los alumnos que obtuvieron el doble grado, también se graduaron 120 licenciados de Contador Público, 65 de Administración Financiera, dos de Administración Gubernamental, 100 de Administración de Empresas, 19 de Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 72 de Negocios Internacionales.

Finalmente, la alumna con mejor promedio de la generación, Ximena Caro Rivera, expresó que este logro cobra un significado especial al haber iniciado sus estudios en medio de la pandemia, lo que demuestra que la disciplina y la perseverancia permiten alcanzar metas incluso en contextos adversos.