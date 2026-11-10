Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) realizan protestas y paros de labores en distintas entidades del país debido a su inconformidad con la propuesta de incremento salarial del 6%, al considerar que el ajuste no responde a sus demandas económicas ni a sus expectativas de mejora laboral.

Ante esta situación, empleados de diferentes módulos de Atención Ciudadana han suspendido actividades para manifestar su rechazo y exigir mejores condiciones salariales.

El paro de labores en los módulos de atención del INE en Guanajuato generó molestia entre ciudadanos que acudieron a las oficinas a tramitar, renovar o recoger su credencial de elector.

Estefanía expresó enojo por encontrar cerradas las puertas de las oficinas ubicadas en el bulevar Paseo de Jerez, en la ciudad de León, “porque me urge mi identificación de INE para cobrar mi sueldo”.

Dijo que es el único documento que le aceptan para que le paguen su nómina. Y ahora tendrá que esperar a una nueva cita y también a que le hagan entrega de la nueva credencial.

Escuchó atenta a una empleada del instituto ubicada en el exterior del módulo que justificaba la suspensión de labores, como parte de una lucha por una mejora salarial.

Luis Ernesto, albañil y empleado de una constructora, expresó enfado por la inactividad en el órgano electoral; dijo que un conflicto laboral ajeno lo afecta en su trabajo, porque sin la credencial de elector le impedían ingresar a los fraccionamientos en los que trabaja.

Tras bajar de una motocicleta, explicó que acudió a tramitar la reposición, porque hace unos días perdió su cartera con la credencial adentro.

“Soy albañil, trabajo en fraccionamientos, y la necesito a fuerzas para identificarme y poder entrar a trabajar. ¿Y yo ahora cómo lo voy a hacer?”, dijo.

A todos nos parte que paren tareas, como a ella, dijo en alusión a una mujer adulta que llevaba aún el comprobante en la mano para recoger la credencial.

María, de 67 años de edad, mostró enojo por la protesta de los trabajadores del INE que le impidió tramitar la credencial para votar por cambio de domicilio.

“Veo muy mal esto, muy mal, voy a avisarle a mi presidenta, por esto que pasa me voy a quedar sin ese documento”. Me afecta bastante, agregó.

En un comunicado, la vocalista estatal del INE informó que, de los 41 módulos del organismo distribuidos en los 15 distritos en el estado de Guanajuato, 21 suspendieron la atención por completo, y cuatro la ofrecen bajo protesta, cuatro dan atención parcial y doce operan con normalidad.

Entre los estados que registraron inconformidades por este personal son: Hidalgo, Puebla, Coahuila y Durango, Aguascalientes, Chiapas, Sonora, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, además de Oaxaca.