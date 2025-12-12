Inicio » Anuncia JuárezBus cierres en BRT-1 por Desfile de Aniversario de Ciudad Juárez
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a la comunidad usuaria que el sábado 14 de diciembre y debido al Desfile de Aniversario de Ciudad Juárez, se llevará a cabo el cierre total de la línea BRT-1 a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 3 p.m.

Los contingentes recorrerán el bulevar Zaragoza, por lo que se implementará como vía alterna la calle Ignacio Zaragoza durante el desarrollo del evento.

Como parte de estas medidas, permanecerán cerradas las siguientes estaciones de la línea BRT-1:
Durango, Oaxaca, Morelos, Babícora, Torres, Hiedra, Toronja Roja, Piña.

Las líneas BRT-2 y BRT-3 operarán con normalidad en sus horarios y trayectos habituales.

JuárezBus agradece la comprensión y paciencia de las y los usuarios, y reitera el compromiso de brindar un servicio eficiente, seguro y continuo para toda la comunidad.

Para mayor información o aclaraciones, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención del JuárezBus, al 656 852 7384.

