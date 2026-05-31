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Omar Bazán rechaza presunta persecución política contra Maru Campos

by Salvador Miranda
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El doctor Omar Bazán expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos durante el evento realizado este 30 de mayo, donde calificó como una persecución política los señalamientos y acciones emprendidas en su contra.

A través de un mensaje firme y directo, destacó que la mandataria estatal ha enfrentado los desafíos de Chihuahua con determinación y resultados, especialmente en materia de seguridad.
Bazán señaló que es momento de cerrar filas en defensa de la gobernadora, al considerar que ha dado la cara por los chihuahuenses cuando más se ha necesitado.

“Basta de persecución política disfrazada de legalidad. Maru Campos ha dado la cara por Chihuahua cuando más se necesita. Seguridad, resultados y dignidad. Hoy más que nunca, todos con Maru”, expresó, reiterando su apoyo a la titular del Ejecutivo estatal bajo las consignas #YoConMaru y #30Mayo.

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