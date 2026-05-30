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Firmaron convenio para entregar escrituras gratuitas a 33 familias del Sauzal; regidora Mirazo llevo a cabo gestión exitosa

by Salvador Miranda
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Este sábado se llevó a cabo la firma de un convenio para concretar la entrega de 33 escrituras gratuitas a igual número de familias asentadas en el sector de El Sauzal, sur oriente de la ciudad, firma que fue posible gracias a las gestiones de la regidora por Movimiento Ciudadano, Gloria Mirazo.

Las familias que sera. beneficiados con esta gestión acudieron desde hace aproximadamente un año a la oficina de la regidora, a efecto de solicitarle apoyo para poder obtener el valioso documento, trámite que la regidora adoptó como propio y el día de hoy pudo hacerse realidad la firma de ese convenio, el cual beneficiará a 33 familias que ya serán las dueñas de sus lotes.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien acudió también al evento, señaló que este es un logro de la administración municipal, así como de las gestiones de Mirazo de la Rosa, quien tocó varias puertas de diferente dependencias a efecto de qué el trámite avanzara y llegara a buen término.

Las familias presentes en la firma agradecieron a la regidora, así como al alcalde Pérez Cuéllar y se mostraron complacidos de que dentro de poco tiempo tendrán certeza jurídica para su propiedad.

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