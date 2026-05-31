Ante la persecución política que enfrenta tras la destrucción de un narcolaboratorio en el estado, la gobernadora Maru Campos aseguró ante 14 mil personas reunidas en la capital, que México va a recordar siempre que el final del régimen de Morena empezó en Chihuahua, así como la historia no borrará los nombres de quienes traicionan a la patria.

“Un día comenzó la mañanera con una acusación grave y falsa: traición a la patria, y en ese momento confirmé, que, si una Gobernadora electa puede ser violentada en su presunción de inocencia y perseguida, entonces nadie está seguro”, recordó.

Indicó que hoy el partido oficialista ha creado un sistema en el cual el narco no solamente es su aliado, sino que es quien toma las decisiones y por eso actúan con total impunidad, con la certeza de que nadie los va a detener.

“Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, ha construido un totalitarismo para ostentar todo el poder y luego, entregarlo al crimen organizado. Lo que han construido en esos años es un narcogobierno”, dijo.

Subrayó que nada de lo que pasa es normal y no se puede verlo como si lo fuera: “Desde Chihuahua queremos hacer un llamado fuerte y claro a todo México, no podemos normalizar. No podemos normalizar la extorsión, ni que el crimen organizado reclute a jóvenes en campamentos para convertirlos en criminales”.

“Hoy Sinaloa es el rostro de lo que viene para México si es que nadie detiene ese modelo, es el destino de un país que normaliza la narcopolítica”, advirtió.

Reiteró que cree en la verdadera soberanía, que es la que defiende la libre elección de los mexicanos sobre quien los gobierna, no la que los narcopolíticos pretenden usar como escudo.

“Aquí hay una Gobernadora que combate al crimen de manera frontal, que defiende a las familias y su libertad. Lo que está en juego hoy no es una discusión legal o de soberanía. Es una batalla por el alma de este país, porque la elección de hoy es: libertad o narcopolítica, libertad o arreglos criminales, valentía o rendición, justicia o impunidad”, reiteró.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que hoy la frase “Yo con Maru” significa no solo decirle a la Gobernadora de Chihuahua que no está sola y que se le defenderá ante los embates políticos, sino que se ha convertido en un grito de lucha de la gente que quiere un cambio verdadero para el país.

“Sabemos que ya iniciaron su persecución política y a ellos también les decimos, que, si se meten contigo, Maru, se meten con todas y todos nosotros; te habremos de defender hasta donde tope”, enfatizó.

Expresó que respaldar a la mandataria se ha convertido en una decisión personal de todas y todos: o se está con quienes se alían con el crimen organizado y han preferido cogobernar con ellos, o del lado de quienes de verdad combaten a las organizaciones que le hacen daño a la sociedad.

“Si ellos creían que con esto iba a debilitar la figura de Maru Campos, hoy no hay un solo estudio que indique eso, porque hoy más que nunca el liderazgo de la gobernadora chihuahuense está por los cielos y en el 2027, el PAN volverá a ganar la gubernatura en el estado”, dijo.

El expresidente Felipe Calderon aseguró que más allá de lo conveniente, lo obligado siempre es hacer lo correcto, porque el acompañar este evento de apoyo es estar de lado de Maru ante las injusticias, pero también del lado de la seguridad y de la justicia.

Aseguró que la soberanía no se defiende con discursos y videos en las mañanas, sino con la fuerza del Estado y expulsando de la vida pública a quienes cada vez más se apoderan de México, pues es la hora de la responsabilidad patriótica.

Indicó que hoy como hace 20 años el verdadero enemigo de México es quien está acaparando el poder en todos los niveles con la ley de plata o plomo: es el crimen organizado, un enemigo común que requiere unidad y dejar de permitir un Estado mexicano autoritario.

“Maru, tú lo has hecho con valentía, has protegido a las familias y digan lo que digan, eso es lo correcto, porque una de dos, o el Estado protege a los ciudadanos o está con los delincuentes, no hay de otra. Lo que México necesita son gobernantes que cumplan con su deber, lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moya”, enfatizó.

Por su parte, el también ex gobernante nacional Vicente Fox aseguró que nada ni nadie le quitará su grandeza al estado de Chihuahua, e indicó que no se trata solo del tema de la Gobernadora, sino de defender la democracia, la libertad, los derechos humanos, la equidad y la igualdad, principios diariamente violados por Morena.

Aseguró que la democracia no es ciega y que la gente se da cuenta de que hoy ellos son gobiernos que han traicionado todo lo que le prometieron a la ciudadanía en sus campañas, muestra de lo cual el populismo y la demagogia están ya pasando a la historia por ser incapaces de dar resultados.

Recordó que Chihuahua ha sido inicio de muchos cambios a lo largo de la historia, y llamó a la ciudadanía a estar convencida, de que una vez más a lucha está en sus manos, y de que con trabajo unido y la certeza de que para mejorar como sociedad se deben terminar los pactos con el crimen, se podrá triunfar en 2027.

Al evento de apoyo a Maru Campos asistieron senadoras, senadores, diputadas, diputados locales y federales, alcaldes y alcaldesas, funcionarios públicos y figuras representativas del Partido Acción Nacional, acompañadas por más de 10 mil personas que se dieron cita en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.