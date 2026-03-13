Con el objetivo de resguardar la integridad física de conductores y peatones, así como de optimizar la organización del tránsito vehicular, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Control de Tráfico, llevó a cabo diversos trabajos de pintura y señalización vial.
Estas acciones forman parte de las labores permanentes de mantenimiento que van orientadas a brindar una mayor certeza vial y al fortalecimiento de la prevención de accidentes.
Los trabajos de pintura realizados fueron:
– Delimitación de carriles en avenida De los Aztecas, desde la calle Tzeltales hasta la Carlos Amaya, en sentido de sur a norte
– Delimitación de huellas de frenado y flechas en avenida Adolfo López Mateos y Ejército Nacional
– Delimitación de pasos peatonales y cordones de banqueta sobre las calles Arquitectos y Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, del fraccionamiento Horizontes del Sur
– Delimitación de flechas, líneas de frenado, isletas, cordones de banqueta y carriles en el área de la Glorieta del Kilómetro 20, sobre la carretera Panamericana y la carretera a Casas Grandes.
La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.
Realiza Control de Tráfico trabajos de pintura en distintos puntos de la ciudad
Con el objetivo de resguardar la integridad física de conductores y peatones, así como de optimizar la organización del tránsito vehicular, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Control de Tráfico, llevó a cabo diversos trabajos de pintura y señalización vial.