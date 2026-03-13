Con el objetivo de resguardar la integridad física de conductores y peatones, así como de optimizar la organización del tránsito vehicular, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Control de Tráfico, llevó a cabo diversos trabajos de pintura y señalización vial.



Estas acciones forman parte de las labores permanentes de mantenimiento que van orientadas a brindar una mayor certeza vial y al fortalecimiento de la prevención de accidentes.



Los trabajos de pintura realizados fueron:



– Delimitación de carriles en avenida De los Aztecas, desde la calle Tzeltales hasta la Carlos Amaya, en sentido de sur a norte

– Delimitación de huellas de frenado y flechas en avenida Adolfo López Mateos y Ejército Nacional

– Delimitación de pasos peatonales y cordones de banqueta sobre las calles Arquitectos y Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, del fraccionamiento Horizontes del Sur

– Delimitación de flechas, líneas de frenado, isletas, cordones de banqueta y carriles en el área de la Glorieta del Kilómetro 20, sobre la carretera Panamericana y la carretera a Casas Grandes.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.