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Entregan material para impermeabilización a 200 familias en el módulo Torres

by Salvador Miranda
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Personal de la Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo este jueves la entrega de material para impermeabilización a 200 familias, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para apoyar a quienes requieren mejorar las condiciones de sus viviendas.

La entrega se realizó en el módulo Torres de la dependencia, donde las familias beneficiarias recibieron los materiales necesarios para realizar trabajos de impermeabilización y proteger sus viviendas ante las condiciones climáticas.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, destacó que este tipo de apoyos tienen la intención de atender necesidades concretas de las familias juarenses y contribuir a que cuenten con viviendas en mejores condiciones.

Señaló que la dependencia mantiene el trabajo de atención directa a la ciudadanía, acercando programas y apoyos a distintos sectores de la ciudad, particularmente a las familias que requieren respaldo para mejorar su patrimonio.

Con estas acciones, la Dirección General de Desarrollo Social refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la comunidad y de generar programas que respondan a las necesidades de las familias de Ciudad Juárez.

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