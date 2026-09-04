Personal operativo de la Dirección de Limpia protagonizó una acción de rescate al auxiliar a un perrito que estaba atrapado en una alcantarilla, luego de detectarlo mientras trabajaban en un sector que será intervenido próximamente dentro del programa Juárez Amanece Limpio.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, reconoció la labor de los trabajadores que participaron en el rescate y destacó el compromiso que diariamente demuestran las cuadrillas en beneficio de la comunidad.



“Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros operativos de esta Dirección, quienes todos los días realizan un gran esfuerzo para mantener limpia nuestra ciudad. En esta ocasión, mientras laboraban escucharon los alaridos de un perrito y decidieron actuar de inmediato para ponerlo a salvo”, comentó.



Explicó que los trabajadores detectaron que el animal se encontraba al fondo de una alcantarilla, de modo que evaluaron la situación y coordinaron las maniobras necesarias para rescatarlo, incluso uno de ellos introdujo parte de su cuerpo en el espacio para alcanzar al canino y ponerlo a salvo.



Gracias a la rápida intervención y trabajo en equipo de los empleados municipales, el perrito fue rescatado sin sufrir daños mayores.



Solís Kanahan señaló que este hecho refleja la vocación de servicio de quienes diariamente realizan labores de limpieza en las calles de Juárez.



“Detrás de cada trabajador que vemos con su chaleco y sus guantes hay una historia, una familia y sobre todo, un gran compromiso con Juárez. Este rescate demuestra no solo su responsabilidad con la ciudad, sino también su sensibilidad y respeto por la vida”, expresó.



El director de Limpia reiteró su agradecimiento al personal operativo y destacó que acciones como esta, muestran el lado humano de los servidores públicos que además de mantener los espacios limpios, están dispuestos a ayudar cuando las circunstancias lo requieren.