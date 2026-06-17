La gobernadora Maru Campos dio a conocer el lanzamiento del programa Impulso Chihuahua 2026, mismo que estará destinado a apoyar a las y los emprendedores con créditos de hasta 5 millones de pesos (mdp).

Agregó que, para el presente año, se cuenta con más de 900 mdp para hacer crecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) en todo el estado, con una tasa fija menor que las tasas comerciales, sin comisión por apertura, sin garantía y con hasta 60 meses para pagar.

“Sabemos que si algo nos define en Chihuahua es que somos entrones y emprendedores. Nos gusta jalar, esforzarnos y crecer, dijo.

La mandataria detalló que este nuevo esquema de créditos puede concretarse con el apoyo de Nacional Financiera (Nafin), en beneficio de las MiPyMes en las diferentes regiones de la entidad.

Para realizar el trámite, es necesario ingresar a la página fideapech.com/Impulso, conocer los detalles e iniciar con el registro.

“Con Impulso Chihuahua 2026 hagamos crecer tu negocio, generemos empleos y sigamos fortaleciendo la economía de las familias de todo el estado”, finalizó.