Marchará EZLN en CDMX en apoyo a colectivos de desaparecidos

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que una delegación de comunidades zapatistas viajará a la Ciudad de México en diciembre de 2026 para reunirse con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y respaldar sus demandas de verdad y justicia.

A través de un comunicado, la Comisión Sexta Zapatista informó que busca establecer encuentros con familiares, grupos, colectivos y organizaciones dedicadas a localizar personas desaparecidas, particularmente aquellas que consideran que no han sido escuchadas ni atendidas por las autoridades mexicanas.

El llamado está dirigido a agrupaciones de México y Centroamérica, sin distinción de lugar de procedencia, identidad, lengua, creencias religiosas, historia o afinidades políticas.

Para organizar las reuniones, los zapatistas solicitaron el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el anuncio, el Frayba aceptó participar en la organización y habilitó un mecanismo de contacto para que los colectivos interesados propongan fechas para los encuentros que se realizarán durante diciembre en la capital del país.

La delegación zapatista señaló que está dispuesta a compartir alojamiento y alimentos con integrantes de los colectivos que participen en las reuniones.

Incluso planteó reducir el número de integrantes de su propia delegación con el objetivo de disponer de espacios suficientes para quienes requieran hospedaje temporal durante su estancia en la Ciudad de México.

Los grupos interesados deberán proporcionar información que permita organizar los encuentros y establecer un calendario de reuniones.

El EZLN señaló que el propósito será escuchar directamente a las familias y organizaciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, así como acompañar sus exigencias de justicia.

Además de las reuniones con colectivos de búsqueda, la delegación zapatista prevé encuentros con integrantes de la denominada Sexta Nacional e Internacional que se encuentren en la Ciudad de México y zonas cercanas.

El objetivo será acordar nuevas actividades y analizar la posibilidad de iniciar una segunda etapa en México de la denominada “Gira por la Vida”, iniciativa impulsada por comunidades zapatistas para establecer vínculos con organizaciones y movimientos sociales.

Durante su permanencia en la capital del país también se contempla la realización de acciones encaminadas a relanzar las actividades de la Sexta en territorio mexicano.

El anuncio representa un nuevo desplazamiento político y social de una delegación zapatista fuera de Chiapas, esta vez con el tema de las desapariciones y la búsqueda de personas como uno de los ejes centrales de su agenda en la Ciudad de México.

Publimetro