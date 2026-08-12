Violaba a menor de once años; queda bajo prisión preventiva

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Raúl Daniel H. M. de 27 años de edad, por el delito de violación con penalidad agravada de un menor de edad.

El imputado enfrenta una investigación por su probable responsabilidad penal en los actos ilícitos de carácter sexual registrados en dos ocasiones, en periodo comprendido entre los meses de enero a abril del 2021, en el interior de un domicilio de la colonia Parajes de San Juan de Ciudad Juárez, en donde mediante la violencia física sometió a la víctima de 11 años de edad.

Presentada la denuncia, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y recabó datos de prueba, con los cuales, obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Daniel H. M., quien el pasado 05 de agosto, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en las calles Juan de la Barrera y Privada Juan Escutia, de la colonia El Sauzal.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 2981/2026, ratificó la prisión preventiva, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.