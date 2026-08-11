— Bonilla, en la cima… y con la mira puesta en 2027

–Reporteros prendieron el estudio multimedia de la SPYC

Vaya resucitada la que le están dando al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Y es que, mientras algunos ya lo daban por políticamente desahuciado, ahora resulta que el organismo decidió ponerse las pilas, engordar la membresía y regresar al ring empresarial, y por que no al político también ahora que se acercan las elecciones.

Fernando Suárez, presidente del CCE, presumió que el organismo duplicó su membresía con la incorporación de AMEXME, AMPI, CANACAR y EVM, que se suman a CMIC, Transportistas, Central de Abastos e Index. Con eso ya son ocho organismos, y todavía vienen otros tres en la fila.

Hasta ahí, todo muy bonito, más empresarios, más representación y, en teoría, más músculo para defender los intereses de Juárez.

El problemita es que el CCE carga con una historia de desencuentros. Organismos como Desarrollo Económico, Coparmex, Desarrollo Económico del Norte, Asociación de Hoteles y Canaco han tomado distancia, en medio de diferencias sobre la conducción y los proyectos.

Y ahí está el verdadero meollo: ¿para qué quiere revivir el CCE si no hay una agenda común?

Porque si el organismo se convierte nuevamente en una mesa donde cada dirigente llega con su proyecto, su interés y su veto bajo el brazo, pues vaya negocio. El sector empresarial necesita consensos, diálogo y propuestas para la ciudad, no una colección de intereses particulares.

Y claro, tampoco pasa desapercibido que estamos a las puertas del 2027. En política, las casualidades suelen venir con agenda.

La pregunta, entonces, no es cuántos organismos entran al CCE, sino qué van a hacer con ese músculo empresarial.

Porque una cosa es llenar la sala de presidentes y otra muy distinta es ponerse de acuerdo para sacar adelante a Juárez. Ahí estará la verdadera prueba.

Buen dato cayó en la última encuesta de Rubrum, Marco Bonilla volvió a aparecer en lo más alto de la evaluación nacional de alcaldes. Ya se le hizo costumbre aparecer en el top ten de las encuestas.

Según la encuesta correspondiente a agosto, el alcalde capitalino se colocó como el mejor evaluado entre los presidentes municipales de las 31 capitales del país. Y no es cualquier medición, el estudio revisó rubros como desempeño, servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y seguridad.

Así que mientras en otras capitales los alcaldes andan batallando para explicar sus números, Bonilla puede presumir que Chihuahua encabeza la lista. Nada mal para quien lleva rato construyendo una imagen política que, guste o no, ya trascendió las fronteras de la capital.

El dato, además, llega justo cuando el tablero político rumbo al 2027 comienza a calentarse. Y aunque el alcalde panista seguramente dirá que está concentrado en gobernar, estos reconocimientos son de esos que pesan cuando llega la hora de hacer cuentas electorales.

Eso sí, tampoco hay que echar las campanas al vuelo. La encuesta fue levantada apenas del 5 al 7 de agosto, mediante llamadas telefónicas automáticas y aleatorias, con 400 entrevistas por municipio, 95 por ciento de confianza y un margen de error de 4.9 por ciento.

La Sociedad de Periodistas de Ciudad Juárez acaba de abrir su estudio multimedia en la Casa del Periodista.

La inauguración del nuevo Estudio de Multimedia de la SPYC reunió a unos 40 periodistas, comunicadores y representantes de áreas de comunicación social. El proyecto permitirá producir entrevistas, programas, podcasts y contenidos para YouTube y redes sociales.

Y aquí hay que reconocer el trabajo de Mario Ruiz Nava, presidente de la Sociedad de Periodistas de Ciudad Juárez, quien ha puesto todo su empeño para consolidar un proyecto que no solamente representa un nuevo espacio físico, sino una apuesta por el futuro de los colegas y por nuevas formas de hacer periodismo.

Porque seamos sinceros, las audiencias ya no esperan al periódico del día siguiente. Hoy quieren información inmediata, análisis, conversación y, sobre todo, historias contadas desde distintos formatos.

Y en esa nueva cancha, la SPYC decidió entrarle de lleno.

La ceremonia tuvo además una invitada especial: Mayra Chávez, delegada de los Programas para el Bienestar en Chihuahua, quien encabezó el tradicional corte del listón y destacó la importancia de que los periodistas cuenten con herramientas para ampliar el alcance de su trabajo y dar voz a quienes no la tienen.

Así que enhorabuena para Mario Ruiz, para la directiva y, sobre todo, para todos los colegas periodistas que ahora tienen una nueva herramienta para hacer escuchar su voz.