La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa que la mañana de este viernes se realizó la entrega de 9 mil litros de agua potable mediante pipas a las familias de la colonia Pedregal de San Isidro.

Este apoyo se brinda luego de la suspensión temporal del servicio ocasionada por una falla en el equipo de bombeo del pozo 246, el cual abastece a esta zona. En total, se apoyó a 210 familias que actualmente se encuentran sin servicio de agua potable.

Mientras tanto, cuadrillas de la JMAS continúan trabajando de manera constante en la reparación del sistema de bombeo, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible. Se estima que los trabajos concluyan a más tardar el próximo domingo.

Asimismo, se tiene previsto continuar el día de mañana sábado con el reparto de agua, para que las familias cuenten con el suministro de agua potable para cubrir sus necesidades más apremiantes.

La JMAS agradece sinceramente la comprensión y paciencia de los vecinos ante esta situación, y reitera su compromiso de seguir trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.