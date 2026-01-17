La diputada de morena, Magdalena Rentería Pérez, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas Mayores del Estado de Chihuahua, con el propósito de que las autoridades estatales y municipales implementen un seguro de desempleo para personas adultas mayores, así como la promoción de fuentes de trabajo acordes a sus capacidades.

Mediante una iniciativa con carácter de decreto, la legisladora dejó en claro que uno de los grandes pendientes del sistema de seguridad social en México es la ausencia de un seguro de desempleo, situación que afecta de manera particular a los adultos mayores.

“Para nadie es desconocido el altísimo porcentaje de trabajo informal que existe en el país, especialmente entre las personas de la tercera edad”, manifestó la también subcoordinadora del Grupo Parlamentario de morena.

Explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al tercer trimestre de 2025, y con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), únicamente el 44.6 por ciento de la población ocupada cuenta con un empleo formal, lo que representa alrededor de 26.5 millones de personas. En Chihuahua, señaló, puede asumirse que esta proporción se mantiene en términos generales.

Rentería Pérez subrayó que, si bien no se cuenta con cifras específicas sobre cuántos adultos mayores laboran en la formalidad en el estado, es evidente que la población objetivo de una política pública dirigida a quienes pierden un empleo formal es relativamente reducida, ya que este sector suele estar mayoritariamente inserto en la informalidad.

Ante este panorama, la diputada destacó que la formalidad laboral ofrece mayores beneficios, como el acceso a prestaciones de ley, por lo que la iniciativa busca incentivar a los adultos mayores a permanecer en el empleo formal, permitiéndoles buscar una nueva oportunidad laboral cuando pierdan su trabajo, sin verse obligados a incorporarse de inmediato al sector informal por razones económicas.