El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó 186 paquetes de impermeabilizante a familias del poniente de la ciudad, como parte de los apoyos para enfrentar las inclemencias del clima.



El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, explicó que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y están dirigidas a familias que hicieron su solicitud desde finales del año pasado, atendiendo una de las necesidades más sentidas en esta temporada.



Cada paquete incluye tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros, con una duración de hasta cinco años una vez aplicado, además de malla y cepillo, es decir, el kit completo para que el techo quede listo.



Vallejo Quintana destacó que la Dirección de Desarrollo Social mantiene un trabajo constante en distintos puntos de la ciudad, priorizando apoyos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las familias, especialmente durante el invierno, cuando las goteras aparecen en las viviendas.



En representación de las y los beneficiarios, la señora Soledad Alvarado, vecina de la colonia Azteca, agradeció el apoyo otorgado, señalando que este tipo de ayudas representan un alivio importante para la economía familiar.



La entrega continuará mañana jueves con otros 180 paquetes destinados a familias del poniente previamente registradas, con lo que se alcanzará un total de 366 paquetes de impermeabilizante distribuidos.