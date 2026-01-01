Inicio » Envía Claudia Sheinbaum cálido mensaje de Año Nuevo a las y los mexicanos
Envía Claudia Sheinbaum cálido mensaje de Año Nuevo a las y los mexicanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un cálido mensaje en víspera de Año Nuevo, en el que deseó salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país.

“Hoy 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas: a las que estamos en México, en nuestro territorio y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país”, dijo la titular del Ejecutivo federal en un video compartido a través de su perfil oficial de Instagram.

