Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo porque es lamentablemente increíble y debe platicarse sin rodeos. En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del Poder Federal. Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narco laboratorio.

Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme. Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Y ahora, intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado.

Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra, por supuesto secuestro. Esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra; y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo.

¿Lo recuerdan? Sí, el muy vergonzoso caso del bar Yin Yin. Sí, el mismo, ese Javier Corral, que ahí mismo huyó y que ahora presume reuniones con Insunza, acusado de vínculos con el narcotráfico y con solicitud de extradición. Y él mismo afirma que se sienta con él.

¡Qué descaro! Bueno, pues casualmente me citan a comparecer por ese asunto. Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona. Cuando, tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola Gobernadora, no estamos ante hechos aislados.

Estamos ante una sola intención, una persecución política pura y dura. Y lo es por una razón muy sencilla. A mí se me persigue por todo y por nada.

A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz. Al opositor se le persigue, al compañero se le protege. Ese es el doble rasero de Morena y de la 4T.

Yo, por el contrario, respeto las instituciones y voy a enfrentar todos los procesos que quieran. Voy a dar la cara. Yo no me escondo ni me esconderé porque nunca lo he hecho.

Y aunque pretendan paralizar al gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados. Sin embargo, no puedo ni debo callar. Tengo el derecho y el deber de decir lo que veo.

Un uso faccioso del aparato del estado para perseguir a quien piensa distinto, cuando lo habíamos visto. No le tengo miedo a la verdad. Le tengo respeto a la ley.

Voy a usar la ley, toda la ley, para defender a Chihuahua y defenderme a mí.

A los chihuahuenses les digo una sola cosa, su Gobernadora no se va a doblar. Al contrario, seguiré trabajando al límite de mis fuerzas y capacidades por todas las queridas familias de Chihuahua.

Les mando un fuerte abrazo.