El diputado local Carlos Alfredo Olson San Vicente condenó enérgicamente los actos de violencia, agresión e intimidación ocurridos este día en Ciudad Juárez, donde grupos radicales ligados al activismo LGBT reventaron una sesión del Congreso del Estado mediante gritos, presión y actos de confrontación.

“En Chihuahua debe prevalecer el respeto, la legalidad y la libertad de expresión. Nada justifica intentar imponer ideologías mediante la violencia o la intimidación. Lo ocurrido hoy en Ciudad Juárez es una muestra preocupante de intolerancia por parte de grupos que dicen exigir respeto, pero que reaccionan con agresividad cuando alguien piensa distinto”, expresó.

Olson señaló que el Congreso del Estado es un espacio democrático donde todas las voces pueden ser escuchadas, pero jamás bajo amenazas, desorden o presión violenta contra legisladores, ciudadanos o trabajadores del Poder Legislativo.

“El debate de ideas nunca debe convertirse en caos ni en ataques. Defender la familia, la niñez y nuestras convicciones no puede ser motivo para intentar silenciar a nadie”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones de orden y seguridad para que las sesiones legislativas puedan desarrollarse sin actos de presión ni grupos que pretendan secuestrar el debate público mediante el miedo o la confrontación.

“El respeto debe ser para todos, no solamente para quienes coinciden con una agenda ideológica. Chihuahua merece diálogo, no violencia política disfrazada de activismo”, concluyó.