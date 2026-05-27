La solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llegó este martes a la Cámara de Diputados, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán. El tema se da en medio de la investigación federal relacionada con el presunto narcolaboratorio localizado en Chihuahua.

La legisladora confirmó que el documento ya fue recibido en San Lázaro, aunque hasta el momento no se han dado detalles sobre el proceso legislativo que seguirá la petición contra la mandataria estatal.

Por otro lado, López Rabadán informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió posponer la Reunión Interparlamentaria México-España, programada originalmente para los próximos días.

En una carta dirigida a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, la Jucopo solicitó aplazar el encuentro bilateral.

El órgano legislativo mexicano expresó su intención de reprogramar la reunión en una nueva fecha, aunque no se precisó cuándo podría retomarse el encuentro parlamentario entre ambos países.El pasado sábado 23 de mayo, Maru Campos informó públicamente que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con el caso del presunto narcolaboratorio localizado en Chihuahua.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la gobernadora aseguró que existe una persecución política en su contra.

“Hoy recibí un citatorio por parte de la FGR por el caso del narcolaboratorio. La persecución política sigue. Protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”, escribió.

La mandataria estatal afirmó que continuará enfrentando el proceso y sostuvo que mantendrá su postura frente a las investigaciones federales.

“Seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la libertad”, agregó.

UnoTv