Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, la mañana de ayer lunes 25 de mayo, se cumplimentó orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia San Lorenzo de Ciudad Juárez.

El mandato judicial librado por un Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se cumplimentó por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en un inmueble que se localiza sobre la avenida Del Charro.

Como resultado de la intervención se aseguró lo siguiente:

Un Arma de fuego tipo pistola de color negro, con la leyenda Smith & Wesson SD9 VE, con cargador metálico abastecido con 16 cartuchos calibre 9 milímetros.

Un arma de fuego tipo revólver de color negro, con la empuñadura de color blanca, con la leyenda MENDOZA MOD. K-62-3, con un cargador metálico desabastecido color negro con la leyenda 22TCM, una corredera metálica con la leyenda 9mm y un resorte.

Lo anterior se localizó dentro de una sudadera color negra, la cual se encontraba al interior de una bolsa de plástico de color negro.

De igual manera se aseguró diversa papelería.