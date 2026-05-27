miércoles, mayo 27, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Tras cateo en predio de la colonia San Lorenzo, aseguran armas de fuego
Portada

Tras cateo en predio de la colonia San Lorenzo, aseguran armas de fuego

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, la mañana de ayer lunes 25 de mayo, se cumplimentó orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia San Lorenzo de Ciudad Juárez.

El mandato judicial librado por un Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se cumplimentó por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en un inmueble que se localiza sobre la avenida Del Charro.

Como resultado de la intervención se aseguró lo siguiente:

Un Arma de fuego tipo pistola de color negro, con la leyenda Smith & Wesson SD9 VE, con cargador metálico abastecido con 16 cartuchos calibre 9 milímetros.
Un arma de fuego tipo revólver de color negro, con la empuñadura de color blanca, con la leyenda MENDOZA MOD. K-62-3, con un cargador metálico desabastecido color negro con la leyenda 22TCM, una corredera metálica con la leyenda 9mm y un resorte.

banner

Lo anterior se localizó dentro de una sudadera color negra, la cual se encontraba al interior de una bolsa de plástico de color negro.

De igual manera se aseguró diversa papelería.

You Might Also Like

You may also like

Fallece David Cruz Hinojos, fotógrafo y amigo de generaciones de periodistas en...

Envía Maru Campos mensaje a los Chihuahuenses

Llega solicitud de juicio político contra Maru Campos a San Lázaro

Condena Carlos Olson actos de violencia e intimidación de grupos radicales LGBT...

Nueva obra pluvial en la colonia Olimpia funcionó durante las lluvias: JMAS

Presume alcalde bondades de Ciudad Juárez en programa nacional