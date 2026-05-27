Queremos dar a conocer lo que es Juárez, sus atractivos turísticos y posición económica ante el mundo, así como generar una buena reputación de este destino a través de la cadena nacional Grupo Imagen, dijo el director de Turismo, Francisco Moreno Villafuerte, durante la entrevista que ofreció el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, en el programa “¡Qué tal Fernanda!”.

A lo largo de la charla, el alcalde destacó sitios como las Dunas de Samalayuca, únicas por su arena de sílice pura, sus importantes montículos móviles de hasta 400 metros de altura, al igual que su peculiar ecosistema.

“Además de los espacios culturales como los museos, existen en la ciudad actividades importantes en las que se destaca el turismo médico y próximamente, esperemos que se lleve a cabo la construcción del Centro de Convenciones, que será otro detonante en la ciudad”, destacó el edil.

Sin embargo, señaló que aún se tiene que hacer más atractivo el turismo, por lo que se está trabajando en ello.

El director de Turismo del Municipio, Francisco Moreno Villafuerte, dijo que la colaboración con Grupo Imagen se obtuvo gracias a la reciente Convención Regional de Ejecutivos de Mercadotecnia y Publicidad del mismo grupo llevada a cabo el pasado 6 de mayo en esta frontera.

“Tras esta exitosa actividad quedaron muy contentos y nos ofrecieron grabar dos programas aquí en el Museo Juan Gabriel; uno de ellos con la periodista Paola Rojas y este día con la también periodista Fernanda Familiar”, explicó.

Moreno Villafuerte señaló que existe a mediano plazo la posibilidad de ser sede para un foro de negocios coordinado y orientado desde el medio de comunicación.

Asimismo, Felipe Rojas, director de la Fundación y Museo Juan Gabriel, aprovechó para entregar al alcalde un reconocimiento para la ciudad en la categoría Destino Cultural y Creativo otorgado por el Tianguis Turístico el mes pasado en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

De igual manera, se le hizo llegar la réplica de la placa de inauguración del Museo Juan Gabriel, en agradecimiento al apoyo por hacer posible la apertura al público del recinto cultural.