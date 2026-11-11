La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), organizó la primera mesa de trabajo operativa interinstitucional con el fin de fortalecer la convivencia escolar en planteles estatales y federales de nivel básico en la entidad.

En la sesión se revisaron los temas prioritarios para focalizar la atención en 100 escuelas, así como establecer la distribución de las acciones y definir el plan de trabajo que se implementará durante el ciclo escolar en curso, de acuerdo con las competencias de cada institución.

La directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, subrayó la importancia de coordinar el trabajo de las entidades públicas y sociales para acompañar al cuerpo docente con herramientas de prevención que les permitan actuar de manera más eficiente.

Por su parte, la titular del departamento de Mediación y Convivencia, Laura Nájera Morán, explicó que dentro de las temáticas que atienden en los centros educativos se encuentran la prevención del suicidio y de adicciones, así como el manejo de las emociones.

Agregó que entre las líneas de trabajo con mayor demanda en las comunidades educativas destacan la resolución pacífica de conflictos y la promoción de una cultura de paz, aspectos clave para transformar los paradigmas en la educación integral del estudiantado.

En este encuentro participaron representantes de la SEyD, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), SEECH, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), entre otras instancias.