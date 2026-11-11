La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal informó que para este miércoles 11 de noviembre de 2026 se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 21 grados centígrados y bajas probabilidades de precipitación.



De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 30 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene entre el 0 y el 3 por ciento.



Para esta noche se prevé un descenso considerable en la temperatura, con una mínima de 9 grados centígrados y cielo mayormente despejado. Las condiciones de viento permanecerán similares a las del día, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.



En cuanto a las precipitaciones nocturnas, el pronóstico señala una probabilidad de entre el 1 y el 3 por ciento, aunque también contempla la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.



Para el jueves 12 de noviembre, Protección Civil anticipa una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 11 grados, con cielo soleado y una probabilidad de lluvia de entre el 0 y el 3 por ciento. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 30 kilómetros por hora.



Por su parte, el viernes 13 de noviembre se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 12 grados centígrados, con condiciones de cielo mayormente soleado. Sin embargo, la probabilidad de precipitación podría incrementarse hasta un 50 por ciento, por lo que no se descartan lluvias durante la jornada.



La dependencia municipal recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante los cambios de temperatura entre el día y la noche, así como tomar precauciones por las posibles rachas de viento y precipitaciones previstas para los próximos días.