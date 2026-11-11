La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión, en contra de Lael C.M., por los delitos de Privación de la Libertad Personal y portación ilegal de arma de fuego, que cometió en Ciudad Juárez.

Ante el cúmulo de pruebas recabadas por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, el ahora sentenciado, aceptó su responsabilidad penal.

Las investigaciones establecieron que, el 08 de marzo del 2026, Lael C.M., junto con un menor de edad, utilizaron un arma de fuego para retener a la víctima en un domicilio de la calle Volcán Nevado y Soneto, en la colonia Parajes de San Isidro.

Hechos por los que se recibió un reporte que fue atendido por elementos de la Policía Municipal, quienes rescataron a la víctima y detuvieron en flagrancia a Lael C. M., asegurándole un arma de fuego tipo fusil de calibre .223 milímetros.