-Los recursos serán reasignados a educación y búsqueda de personas, entre otros.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, lo que representa 1.3% más, en términos reales, comparado con el de 2026.

En lo particular, el documento fue aprobado con 352 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones.

Mediante un comunicado se informó que para 2027 se prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos.

Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla una meta de balance financiero de $95,103,000,000 y un techo de gasto de servicios personales de $118,609,169,760, y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una meta de balance financiero de $25,049,336,000, y un techo de gasto de servicios personales de $94,044,496,887.

Detallaron que los programas prioritarios recibirán un billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El total de gasto de inversión estimado para el Ejercicio Fiscal 2027 asciende a un billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

Se realizó una reducción al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) equivalente a seis mil millones de pesos.

De esa cifra, tres mil mdp van para educación, destinados al programa La Escuela es Nuestra. Mil mdp para medio ambiente; 300 mdp para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; 700 mdp para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC); 618 millones de pesos al programa enfocado en la primera infancia; 362 millones de pesos para la Secretaría de las Mujeres, y 20 millones de pesos para el turismo.

Hace una reasignación de 6 mil 500 mdp dentro del Ramo 16 para iniciar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón–San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable y atender los problemas históricos de suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

ElUniversal