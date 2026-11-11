Un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Rancho Agua Caliente dejó como saldo a dos personas lesionadas, quienes requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica.

El percance ocurrió cuando un joven de aproximadamente 25 años circulaba a bordo de un scooter eléctrico por el carril confinado y fue impactado por una unidad motorizada de la Coordinación de Seguridad Vial.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente habría realizado una vuelta indirecta al llegar al semáforo, sin percatarse de la proximidad del conductor del vehículo eléctrico, por lo que terminó golpeándolo.

Paramédicos de Rescate y de URGE brindaron los primeros auxilios a ambos involucrados y posteriormente los trasladaron a un hospital. En tanto, Seguridad Vial quedó a cargo de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.