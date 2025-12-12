La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que este jueves el servicio en las estaciones Catedral y Ex-Aduana, pertenecientes al BRT-2 y BRT-3 del sistema JuárezBus, operará de manera intermitente.

Esta medida se debe a las peregrinaciones que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, lo que generará cierres parciales y alta afluencia peatonal.

Ante estos ajustes temporales, se recomienda a las y los usuarios planificar sus recorridos con anticipación, mientras persistan las afectaciones.

La OTV invita a mantenerse atentos a las redes sociales para conocer cualquier actualización en el servicio durante la jornada.