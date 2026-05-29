El estado de Chihuahua registra actualmente cinco incendios forestales activos y cuatro siniestros ya liquidados, de acuerdo con el reporte oficial emitido este viernes 29 de mayo de 2026 a las 11:24 horas. Las afectaciones acumuladas superan las mil 600 hectáreas en distintos municipios de la región serrana.

Autoridades forestales informaron que la superficie preliminar dañada asciende a mil 644 hectáreas, mientras que un total de 175 combatientes participan en las labores de control y liquidación de los incendios.

De los siniestros que permanecen activos, el de mayor magnitud se localiza en el municipio de Guerrero, en el predio Ejido Los Tanques y anexos/Ejido Pichachic, dentro del Área Natural Protegida Papigochic. Este incendio presenta una afectación de 673 hectáreas y reporta un avance del 100 por ciento en control y 80 por ciento en liquidación.

En Guadalupe y Calvo permanecen activos dos incendios forestales. El primero, en el predio Ejido Nabogame y anexos, acumula una superficie afectada de 312 hectáreas desde su inicio el pasado 17 de mayo. El segundo, ubicado en Ejido Chinatu/La Joya, registra daños en 275 hectáreas.

Otro de los incendios se mantiene en el municipio de Bocoyna, en el predio Ejido El Ranchito, donde se contabilizan 90 hectáreas afectadas, con un avance de 70 por ciento en control y 60 por ciento en liquidación.

En Urique también se reportó un nuevo incendio iniciado este mismo viernes en el predio Ejido Monterde/La Chupa Rosa, con una afectación preliminar de dos hectáreas.

Por otra parte, las autoridades confirmaron la liquidación total de cuatro incendios forestales en los municipios de Urique, Morelos y Guachochi, los cuales dejaron una afectación conjunta de 291.5 hectáreas.

El incendio de mayor impacto entre los ya sofocados ocurrió en Urique, en la zona de Ejido El Metate, El Saucillo y El Pinal, donde el fuego dañó 215 hectáreas. Asimismo, en Morelos fueron liquidados dos siniestros que afectaron 61 y 13 hectáreas respectivamente, mientras que en Guachochi se controló un incendio menor de 2.5 hectáreas.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en las zonas afectadas y exhortaron a la población a evitar actividades que puedan provocar nuevos incendios forestales, especialmente ante las altas temperaturas y condiciones secas que prevalecen en la entidad.