La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra del acusado Sergio Alonso S. D., tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado de su padre biológico, en Ciudad Juárez.

Durante el juicio oral, un Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas contundentes para demostrar que el 06 de octubre del 2024, golpeó con un objeto contundente a Joaquín S. B., al interior de un domicilio de la calle Hacienda Apodaca del fraccionamiento Sierra Vista.

La víctima falleció días después en un nosocomio de la ciudad a consecuencia de las lesiones.

Hechos por los que Sergio Alonso S. D., fue capturado mediante una orden de aprehensión cumplimentada por policías investigadores, el 19 de octubre del 2024.

Tras dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, fijó para el próximo lunes 01 de junio a las 12:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en donde recibirá la sentencia que purgará en el CERESO de la localidad.