La Secretaría de Salud, a través del Programa Estatal de VIH, Sida, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis C (VHC), invita a participar en la caminata por el Día Internacional de la Vigilia, que se conmemora cada tercer domingo de mayo, que en esta edición se efectuará el 17 del presente mes.

Esta fecha tiene como propósito recordar a las personas que han perdido la vida a causa del Sida, honrar a quienes han enfrentado el VIH y fortalecer la solidaridad con quienes viven con este virus.

Bajo el lema 2026: “Recordamos, sanos a través del amor y la solidaridad”, la actividad iniciará a las 19:00 horas, en el Discóbolo de la Deportiva. La entrega de cachuchas para las y los asistentes comenzará a partir de las 18:00 horas.

Se invita a las personas participantes a acudir con playera blanca, como símbolo de solidaridad, memoria y esperanza.

La Vigilia Internacional en memoria y solidaridad con las personas afectadas por el VIH surgió en 1983 en las ciudades de Nueva York y San Francisco.

Desde entonces, miles de actividades alrededor del mundo se realizan con el objetivo de fomentar la conciencia social, promover la prevención y contribuir a la eliminación del estigma y la discriminación.

Actualmente, cerca de 38 millones de personas viven con VIH en el mundo, por lo que esta conmemoración representa una oportunidad para fortalecer la empatía, el acceso a la información y el acompañamiento comunitario.

En Chihuahua, esta actividad se ha realizado durante más de 20 años gracias a la participación coordinada de instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía comprometida con la salud y los derechos humanos.

La Secretaría de Salud reitera la invitación a sumarse a esta jornada de memoria, conciencia y solidaridad.