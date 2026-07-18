La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), exhortó a la ciudadanía a revisar frecuentemente las instalaciones hidráulicas al interior de sus domicilios, en especial el “sapito” del tanque del excusado, ya que una fuga en esta pieza puede provocar un desperdicio considerable de agua.

La ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, explicó que, muchas personas no se percatan de una fuga hasta que reciben una factura con un consumo mayor al habitual.

“El tema de la facturación nos llega mes con mes y, en ocasiones, no nos damos cuenta de que existe una fuga hasta que nos llega el recibo con un monto alto. Sin embargo, nosotros mismos podemos revisar nuestro domicilio para detectar si existe alguna fuga”, señaló.

Indicó que, una forma sencilla de identificar una fuga es verificar el medidor cuando no se esté utilizando agua en ninguna parte de la casa.

“Si nadie está usando agua y el medidor continúa girando, significa que el agua está pasando agua y probablemente existe una fuga al interior del domicilio. Lo primero que hay que hacer es revisar cada una de las instalaciones”, explicó.

La ingeniera Moreno, recomendó revisar cada instalación, especialmente los tanques de los sanitarios, donde la pieza de goma o silicón conocida como “sapito” es una de las principales causas de fugas en los hogares.

Asimismo, informó que, la JMAS cuenta con cuadrillas de apoyo para la revisión de instalaciones domiciliarios, así como también con el número telefónico 073, para solicitar orientación sobre cómo detectar fugas o reportar incidencias.

“Este tipo de fuga no es una particularidad de alguna zona específica, sino que es general en toda la ciudad y seguramente a muchos se nos presentó en nuestro domicilio algún consumo alto relacionado a una fuga interna”, precisó.

Además, sugirió a la ciudadanía que, si tiene previsto salir de sus viviendas durante este periodo vacacional, es recomendable cerrar las llaves de paso para evitar daños ocasionados por cambios de presión en la red.

La JMAS hace un llamado a la población para cuidar y hacer un uso responsable del agua, aún más durante la temporada de verano cuando aumenta de manera considerable la demanda del suministro.