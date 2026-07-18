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Versión: Detienen a seis presuntos “polleros” en el Cuatro Siglos

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Esta tarde usuarios del bulevar Cuatro Siglos reportaron un movimiento extraño de personas sobre el bulevar Cuatro Siglos, lo que generó un fuerte operativo policiaco, el cual finalmente culminó con el arresto de seis presuntos polleros.

El operativo se registró sobre la vialidad en cuestión a la altura de la avenida Antonio J. Bermúdez y donde además se localizará una camioneta tipo suburban donde además se encontró una escalera.

En el lugar también trascendió que otro auto, un audi con placas extranjeras, también pertenecía a las personas detenidas y al parecer estaban relacionados con el tráfico de personas.

Poor el momento no se confirmó si los detenidos pertenecen a un grupo delincuencial o si entre ellos se localiza alguna persona migrante.

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Se espera que en las próximas horas la autoridad correspondiente de a conocer mayores detalles de este operativo y si los detenidos estaban a punto de cruzar a personas migrantes hacia Estados Unidos.

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