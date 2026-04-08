Durante los periodos vacacionales o fines de semana, muchas personas eligen visitar zonas boscosas para reconectar con la naturaleza. No obstante, hacerlo de manera responsable es fundamental para conservar estos ecosistemas. El Dr. Luis Ubaldo Castruita Esparza, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, comparte una serie de recomendaciones para disfrutar del entorno natural sin generar impactos negativos.

Planifica tu visita con anticipación.

Antes de salir, infórmate sobre el área que visitarás: normas, senderos autorizados y posibles restricciones, como la prohibición de fogatas o de acampar. Evita acudir en temporadas de alta sensibilidad ecológica, como periodos de reproducción de fauna o sequías intensas o prolongadas. Lleva ropa adecuada, preferentemente impermeable, calzado resistente, saco de dormir y recipientes para recolectar tus residuos. Prevención de incendios forestales.

Evita encender fogatas, fumar o arrojar colillas de cigarro. Como alternativa, utiliza lámparas solares o linternas. En caso de hacer una fogata, asegúrate de apagarla completamente con agua y cubrir las brasas con tierra. Nunca la enciendas en sitios con abundante hojarasca o material seco (leña, ramas, materia orgánica). Si no estás capacitado o capacitada, no intentes combatir un incendio forestal; es peligroso y puedes poner en riesgo tu vida y la de tus seres queridos. Mejor repórtalo al 911 o a la línea forestal 800 737 00 00; existe personal altamente calificado para atender las conflagraciones. Respeto a la flora y fauna silvestre.

Mantén una distancia prudente de los animales; no los alimentes ni manipules sus crías o madrigueras. En cuanto a la vegetación, recuerda que algunas especies pueden estar protegidas o ser tóxicas, por lo que debes evitar su extracción o consumo. Cada elemento cumple una función esencial dentro del ecosistema. Cuidado de fuentes y cuerpos de agua.

Utiliza jabones biodegradables y lava utensilios a una distancia mínima de 60 metros de ríos o arroyos. Lleva agua potable y, si necesitas obtenerla del entorno, hiérvela durante al menos tres minutos o emplea filtros o pastillas purificadoras. Turismo responsable y consciente.

Considera contratar guías locales, especialmente de comunidades originarias, quienes poseen un conocimiento profundo y respetuoso del bosque. Consumo local y respeto cultural.

Apoya la economía regional mediante la compra de productos locales y artesanías. Respeta las tradiciones y costumbres de las comunidades. Manejo adecuado de residuos.

Llévate toda tu basura, incluidos los residuos orgánicos. Evita el uso de plásticos desechables y materiales no biodegradables. Si no hay sanitarios disponibles, cava un hoyo de aproximadamente 20 cm de profundidad para tus desechos, cúbrelo con tierra y utiliza papel biodegradable. No entierres toallitas húmedas, ya que contienen plásticos que tardan en degradarse.

Finalmente, el Dr. Castruita invita a adoptar la filosofía internacional de “No Dejar Rastro” (Leave No Trace), basada en los siguientes principios:

· Planifica y prepárate.

· Viaja y acampa en superficies durables.

· Gestiona adecuadamente tus residuos.

· Deja lo que encuentres.

· Minimiza el impacto de las fogatas.

· Respeta la vida silvestre.

· Se considerado con otros visitantes.

“El bosque nos brinda vida, sombra y belleza. Lo menos que podemos hacer es aprender a cuidarlo y respetarlo”, concluyó el especialista.