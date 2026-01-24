La Dirección de Protección Civil informó que, durante las recientes 24 horas se atendieron 25 servicios por parte del Departamento de Bomberos y 19 servicios por el Departamento de Rescate, sin que se registraran incidentes sobresalientes.

En cuanto al Albergue del Barreal, se reportó una ocupación de 47 personas masculinas y 7 femeninas, quienes continúan recibiendo atención debido a las condiciones climatológicas.

La dependencia señaló que las lluvias moderadas persistieron durante la mayor parte del día, con una temperatura máxima de 9 grados centígrados y una mínima de 1 grado, por lo que se mantiene el llamado a extremar precauciones.

Reiteró la importancia de no dormir con el calentón encendido bajo ninguna circunstancia, así como mantener dos ventanas abiertas en sentidos opuestos del domicilio, a fin de garantizar una adecuada ventilación. Asimismo, se recomienda supervisar constantemente los aparatos calefactores de gas, leña o eléctricos, y en caso de detectar algún desperfecto, llevarlos a revisión de inmediato.

También se exhorta a proteger a niñas, niños, personas adultas mayores, mascotas y plantas, además de cubrir las tuberías de agua con material protector, papel periódico o cartón para evitar daños por las bajas temperaturas.

En materia de movilidad, se pide manejar con precaución, salir con mayor anticipación, guardar distancia entre vehículos debido a que el pavimento mojado reduce la efectividad del frenado y puede provocar derrapes. Si no existe una actividad urgente, se recomienda permanecer en casa y evitar salidas innecesarias.

Finalmente, hizo un llamado a no generar alarma por información difundida en redes sociales, y a consultar únicamente las páginas oficiales de Protección Civil, del Gobierno Municipal y medios de información confiables. Ante cualquier situación de emergencia, se recuerda a la ciudadanía marcar al 9-1-1.