-Destacan descenso significativo de delitos de alto impacto en la entidad.

El estado de Chihuahua registra una notable disminución en la incidencia de delitos de alto impacto, destacaron miembros de la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

El encuentro fue encabezado por la gobernadora Maru Campos y se desarrolló en las oficinas de Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, donde se presentó el informe sobre los avances alcanzados en la materia.

De acuerdo con la información, los índices delictivos tuvieron un descenso durante los meses de octubre y noviembre, en comparación con el mismo periodo de años anteriores

Acciones como la implementación de cateos por el personal de las distintas corporaciones, ayudaron a limitar las acciones delictivas.

También se dio parte de los operativos implementados en las diferentes regiones de la entidad, para inhibir el delito y aprehender a los generadores de violencia, con especial atención en la frontera.

La Gobernadora pidió a los presentes continuar con las acciones y estrategias conjuntas, para garantizar la paz y tranquilidad de las y los chihuahuenses.

Participaron en el encuentro el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal del Estado, César Jáuregui y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

Además de Felipe González Moreno y Jorge Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente, así como la representación de la Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia.