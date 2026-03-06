Rafael González vocalista de Los Recoditos rompe el silencio tras señalamientos de presunta violencia a su esposa

El cantante Rafael González rompió el silencio tras las acusaciones de presunta violencia hechas por su esposa, Fernanda Redondo Cortés, un caso que ha generado polémica en el mundo del regional mexicano.

La controversia comenzó luego de que la mujer difundiera videos en redes sociales en los que aseguró haber sufrido agresiones físicas, psicológicas y emocionales durante su relación con el artista. En el material, también mostró presuntas lesiones y relató episodios de violencia que, según su testimonio, ocurrieron a lo largo de más de una década de relación.

Ante la viralización del caso, el intérprete y miembro de Banda Los Recoditos publicó un mensaje para responder a las acusaciones. En su declaración, negó haber ejercido violencia contra su pareja y aseguró que atraviesa momentos difíciles por la situación.

El cantante señaló que confía en que la verdad saldrá a la luz y pidió respeto mientras se esclarecen los hechos. También afirmó que sería incapaz de dañar a una mujer y que enfrentará el proceso correspondiente para demostrar su versión de lo ocurrido.

Tras las denuncias, la agrupación anunció que el vocalista pausará temporalmente sus actividades dentro de la banda mientras se aclara la situación. En un comunicado difundido en redes sociales, el grupo reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia.

El caso ha generado una intensa conversación en redes sociales y entre seguidores del regional mexicano, donde usuarios han expresado opiniones divididas mientras continúan las acusaciones y la defensa pública del cantante.