El diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua y dirigente estatal de la CNC, advirtió que las mujeres rurales se encuentran entre los sectores más vulnerables ante las decisiones presupuestales del Gobierno Federal, particularmente por las dificultades que enfrentan para acceder a financiamiento, insumos, infraestructura y apoyos para sus actividades productivas.

El legislador señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 debe analizarse también desde sus consecuencias sociales, especialmente para las mujeres que trabajan la tierra, participan en la ganadería, sostienen pequeñas unidades de producción y contribuyen diariamente a la alimentación y economía de sus comunidades.

Medina sostuvo que las mujeres del campo enfrentan condiciones particularmente complejas, pues a las dificultades propias de las actividades agropecuarias se suman las responsabilidades familiares, las barreras para acceder a créditos y la falta de oportunidades de desarrollo económico en numerosas comunidades rurales.

“Cuando se abandona al campo, no solamente se afecta la producción de alimentos. Se golpea directamente a las mujeres que trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias y que, además de producir, sostienen buena parte de la vida comunitaria”, expresó.

El representante del Distrito 22 destacó que esta realidad resulta especialmente preocupante en la Sierra Tarahumara, donde numerosas mujeres indígenas y campesinas participan en actividades agrícolas, pecuarias y de autoconsumo, frecuentemente en condiciones de aislamiento geográfico y con dificultades para acceder a servicios básicos y mercados.

En ese sentido, consideró indispensable que la política presupuestal federal contemple mecanismos específicos para facilitar el acceso de las mujeres rurales a herramientas, equipamiento, asistencia técnica, financiamiento y proyectos productivos que les permitan incrementar sus ingresos y fortalecer su autonomía económica.

“No podemos hablar de justicia social mientras las mujeres que producen alimentos siguen enfrentando obstáculos para trabajar y prosperar. El campo necesita inversión, oportunidades y una política pública que reconozca el esfuerzo de quienes lo mantienen vivo”, afirmó.

Medina insistió en que el desarrollo rural no puede limitarse a la entrega de apoyos asistenciales, sino que debe incluir inversiones que permitan mejorar la productividad, garantizar el acceso al agua, fortalecer los caminos rurales y generar condiciones para que las familias puedan permanecer en sus comunidades.

Finalmente, el legislador reiteró su llamado al Gobierno Federal para revisar las prioridades de inversión en el sector agropecuario y establecer medidas que atiendan las necesidades particulares de las mujeres rurales, especialmente en entidades como Chihuahua, donde las condiciones climáticas, la dispersión poblacional y las dificultades de acceso a infraestructura representan desafíos adicionales.

“Las mujeres del campo no están pidiendo privilegios. Están exigiendo oportunidades para trabajar, producir y construir un mejor futuro para sus familias. El presupuesto público debe responder a esa realidad”, concluyó.