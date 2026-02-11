Autoridades de Juárez y Chihuahua mantienen silencio tras cierre del espacio aéreo de El Paso

Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta el momento no se ha reportado un pronunciamiento formal de autoridades municipales de Ciudad Juárez ni del Gobierno del Estado de Chihuahua en medios de amplia difusión sobre la reciente decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por un periodo de 10 días, medida anunciada el pasado 11 de febrero y catalogada por la FAA como por “razones especiales de seguridad”.

La restricción de vuelo, que ha dejado en tierra todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general hacia y desde El Paso, ha provocado inquietud en la región fronteriza debido a la fuerte interconexión entre El Paso y Ciudad Juárez en materia de comercio y transporte, aunque la propia FAA aclaró que la medida no incluye el espacio aéreo mexicano.

Consultadas diversas fuentes oficiales en esta frontera, hasta ahora no se ha emitido una postura pública por parte de las autoridades locales o estatales mexicanas que explique o critique la decisión estadounidense, ni se han observado comunicados oficiales que detallen posibles repercusiones para el lado mexicano de la frontera. La ausencia de pronunciamientos ocurre a pesar de que el cierre de El Paso representa un impacto potencial en la conectividad y en la movilidad internacional de personas y mercancías.

Especialistas en temas fronterizos señalan que la cautela de las autoridades mexicanas podría deberse a que el cierre no afecta directamente el espacio aéreo sobre territorio mexicano, lo que limita las acciones o respuestas diplomáticas inmediatas, al mismo tiempo que se espera mayor información sobre las razones detrás de la medida y sus posibles efectos colaterales en la región binacional.